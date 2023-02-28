Depremden sağ kurtuldu, sisteme 'ölü' olarak geçti! | Video

Hatay'dan Mersin'e gelen 3 çocuk babası Şahin Ekşici, depremde hayatını kaybeden kardeşinin yerine kayıtlara 'ölü' olarak geçtiğini ve bunun mağduriyetini yaşadığını söyledi. Banka hesaplarına ve e-devlet sistemine giremeyince gerçeği öğrendiğini kaydeden Ekşici, yapılan hatanın bir an önce düzeltilmesini istedi.