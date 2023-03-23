Depremden sonra evine döndü, hayatının şokunu yaşadı | Video
Adana’da depremden sonra 8. kattaki evini terk eden bir kişi, 15 Mart’ta geri döndüğünde evinin başkasına kiraya verildiğini, içindeki eşyalarının ve 210 gram da altının olmadığını görünce şok olup polise şikayette bulundu. Ev sahibinin şikayeti üzerine bir emlakçı gözaltına alındı.
ÜÇÜNCÜ KEZ EVİNE GİREMEDİ
Hansoylu bir süre sonra evine tekrar geldiğinde yine kilit değiştirildiği için içeri giremedi. Polis giderek yine şikayetçi olup kilit değiştirdi. Hansoylu bir süre sonra 3. kez evine geldiğinde kapının kilidinin yine değiştirildiğini görünce bu kez direkt savcılığa giderek şikayetçi oldu. Evine 3. kez çilingirle girdi. Bu arada emlakçı İ.A. gözaltına alındı. Hansoylu, deprem nedeniyle terk ettiği ve yaklaşık 1.5 ay gelmediği evinin bir emlakçı tarafından kendi izni olmadan kiraya verildiğini belirterek, "Ben evimin kapı kilidini 3 kez değiştirip çilingir ile girmek zorunda kaldım. Eve geldim evde kiracı var şok oldum. Evdeki eşyalarım ve 210 gram altınım yok. Bu nasıl olabiliyor. Bu adamlar şehrin merkezinde böyle bir şeyi ne nasıl yapıyor? Şahıstan şikayetçi oldum en sonunda gözaltına alındı. Ancak benim altınım ve eşyalarım yok" dedi.
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