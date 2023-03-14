Depreme 7. katta yakalandılar, kaçışlarını anbean kaydettiler! | Video
Sivas’ın Gürün İlçesinde 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme 7. katta yakalanan kombi ustası ve arkadaşı kaçışlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti, yaşadıkları korku görüntüye yansıdı.
"TEYZE YERDE YUVARLANDI"
Kombi bakımı için gittiği evde depreme yakalanan Ömer Başkaya, depremin şiddetiyle evde bulunan yaşlı kadının yere düştüğünü belirterek, "6 Şubat'ta öğlen saat 01.30'da gerçekleşen depremde ilçemizde bulunan Aktaş sitesi 7. kattaydık. Yaşlı bir müşterimizin biz üşüyoruz kombimize bak demesi üzerine mağdur olmasın diye mecbur kalarak kombi bakımına gittik. Kombiyi onararak çalıştırdık. Tam çıkacağımız esnada depreme yakalandık. Deprem çok şiddetliydi aşırı derece salladık. Teyze yerde yuvarlanıyordu amca, elamanım ve ben sıkıca bir yerlere tutunmak şartıyla ayakta kalabildik. Depremin bitmesinin ardından kendimizi can havli ile dışarı atabildik. Allah o günleri bir daha bizlere yaşatmasın" dedi.
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