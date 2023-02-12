Depreme Antakya’da yakalanan ailenin hayat hikayesi herkesi ağlattı | Video
Yarıyıl tatilinde Hatay’ın Antakya ilçesine gittikleri sırada depreme yakalanan Güzel ailesi 1 çocuğunu, anne, babasını, kız kardeşini ve yeğenini depremde kaybederken, enkaz altından çıkartıp hastaneye yatırdıkları kız çocuğunu hiçbir yerde bulamadığı için gözyaşı döküyor.
Anne, Dilek Güzel, ise deprem anını söyle anlattı:
"Annemlere tatile gittik uyuyorduk. Ben oturma odasındaydım, çocuklarımda arka odadaydı. Deprem sırasında küçük oğlumu ve kızımı kucağıma aldım, sonrasını hatırlamıyorum. Bina, yürüyen merdiven gibi tık tık diye aşağıya düştü. Çığlık attım çocuğumu kurtarın diye. O sırada adamın biri geldi, kızımı, oğlumu ve beni kurtardı. Ben içeriye seslendim sizi de çıkaracağım diye. Ben hala sanıyorum ki oğlum ve kızımda bizim gibi çıkacak oradan ama arkadaki binalar bizim evin üzerine göçmüş.
"İki çocuğumla çıktık ama diğer iki çocuğum içeride kaldı."
Çocukları çıkarmak için eşiyle tekrar mücadele başlattıklarını anlatan Güzel, "Enkaza tekrar çıktık. Eşim bir delik açtı, o sırada ikinci büyük deprem oldu. Eşim dedi ki aşağıya inelim, diğer çocuklarımızı kurtaralım. O anda eşimin başına bülbül kuşu kondu ne yaptıysak gitmedi. Sonra ben başında çıkarttım, uçtu bu seferde benim başıma kondu. Eşime dedim ki, bunda var bir şey tekrar girip bakalım. İçeriye girdik kızımdan ses geldi. Daha sonra ekipler gelip kızımı çıkarttılar. Eşim, kızımı sahra hastanesine götürdü. Orada kızımın üzerine eşimin telefon numarasını falan yapıştırıyorlar. Hatta kâğıtta, TSK helikopteri ile Adana Şehir Hastanesine doğru sevk edilmiştir yazıyordu. Eşimi refakatçi olarak almıyorlar. Ondan sonrası muamma kızım ortada yok. Her yeri alt üst ettik ama bulamıyoruz. Daha dün oğlumu, annemi, babamı ve yeğenimi toprağa verdim" diyerek ağladı.
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