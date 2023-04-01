Depreme tünelde yakalanan vatandaşların panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat'taki artçı depremlere Göksun tünellerinde yakalanan vatandaşların panik anları ortaya çıktı.
Tünellerdeki vatandaşların panik anlarının yer aldığı görüntülerde kimi sürücüler tünelden ters şeritte gitmek istediği, kimi sürücünün ve vatandaşların da araçlarını terk edip tünelden çıkmak istediği görüldü.
Öteyandan depremlerde Göksun tünellerinin hasar almadığı öğrenildi.
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