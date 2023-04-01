Video Yaşam Depreme tünelde yakalanan vatandaşların panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video
Depreme tünelde yakalanan vatandaşların panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video

Depreme tünelde yakalanan vatandaşların panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video

01.04.2023 | 12:56

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat'taki artçı depremlere Göksun tünellerinde yakalanan vatandaşların panik anları ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ilk depremler sonrası şehir dışına gitmek isteyen vatandaşların sabahın erken saatlerinde araçlarına binerek şehirden ayrılmaya çalışmıştı. Göksun istikametine gitmek isteyen sürücülerin Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri karayolunda yoğunluğa neden olmuştu. O yoğunlukta gün içinde meydana gelen artçı depremlere Edebiyat Yolu tünenlerinde yakalanan vatandaşların o panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Meydana gelen depremler sonrası tünel içerisinde çok sayıda aracın beklemesine de neden olduğu belirtildi.

Tünellerdeki vatandaşların panik anlarının yer aldığı görüntülerde kimi sürücüler tünelden ters şeritte gitmek istediği, kimi sürücünün ve vatandaşların da araçlarını terk edip tünelden çıkmak istediği görüldü.

Öteyandan depremlerde Göksun tünellerinin hasar almadığı öğrenildi.

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