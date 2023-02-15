Video Yaşam Depremin 10’nuncu gününde Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi | Video
Depremin 10’nuncu gününde Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi | Video

Depremin 10’nuncu gününde Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi | Video

15.02.2023 | 10:55

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 10’nuncu gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay’da ortaya çıkan yıkım dron ile havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da ortaya çıkan korkunç yıkım dron ile havadan görüntülendi. Deprem felaketinin 10'nuncu gününde Antakya'da çekilen dron görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü. Öte yandan arama kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kapladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Babala Tv ofisinde depremzedeye AFAD’a gerek yok sözleri | Video 00:11
Babala Tv ofisinde depremzedeye "AFAD'a gerek yok" sözleri | Video 15.02.2023 | 13:22
AFAD çadırlarında çocuklar depremin izlerini oyunla siliyor | Video 06:27
AFAD çadırlarında çocuklar depremin izlerini oyunla siliyor | Video 15.02.2023 | 12:42
Depremin 10’nuncu gününde Hatay’daki yıkım böyle görüntülendi | Video 04:21
Depremin 10’nuncu gününde Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi | Video 15.02.2023 | 10:55
Deprem köyü ortadan ikiye böldü | Video 06:21
Deprem köyü ortadan ikiye böldü | Video 15.02.2023 | 10:58
Deprem enkazından 202 saat sonra kurtarılmışlardı! Sadece vazelin yedik! | Video 04:59
Deprem enkazından 202 saat sonra kurtarılmışlardı! "Sadece vazelin yedik!" | Video 15.02.2023 | 11:06
İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, depremzedeler için canla başla çalışıyor | Video 04:20
İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, depremzedeler için canla başla çalışıyor | Video 15.02.2023 | 10:55
Gaziantep’te deprem anına ait yeni görüntüler | Video 04:11
Gaziantep'te deprem anına ait yeni görüntüler | Video 15.02.2023 | 10:55
Mersin’de yaklaşık 200 bin depremzede ağırlanıyor | Video 05:40
Mersin'de yaklaşık 200 bin depremzede ağırlanıyor | Video 15.02.2023 | 10:35
Deprem enkazlarındaki mucize kurtuluşların ilk şahitleri İlk 4 gün neredeyse hiç uyumadık 03:25
Deprem enkazlarındaki mucize kurtuluşların ilk şahitleri "İlk 4 gün neredeyse hiç uyumadık" 15.02.2023 | 10:43
SABAH.com.tr, depremin merkezinde! Yollarımız 5 metre çöktü, tarlalar 30 metre kaydı | Video 05:32
SABAH.com.tr, depremin merkezinde! "Yollarımız 5 metre çöktü, tarlalar 30 metre kaydı" | Video 15.02.2023 | 10:17
10. günde mucizenin adı Melike! Depremden 222 saat sonra enkazdan çıkartıldı | Video 02:27
10. günde mucizenin adı Melike! Depremden 222 saat sonra enkazdan çıkartıldı | Video 15.02.2023 | 10:25
Enkazın altında ’Son videom’ diye çekti, enkazdan sağ çıktı | Video 03:43
Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı | Video 15.02.2023 | 10:01
’Son video’ diye çekti, deprem enkazından sağ çıktı 03:43
'Son video' diye çekti, deprem enkazından sağ çıktı 15.02.2023 | 09:59
Adana’dan askeri kargo uçağıyla 30 yaralı depremzede İstanbul’a getirildi | Video 06:10
Adana’dan askeri kargo uçağıyla 30 yaralı depremzede İstanbul’a getirildi | Video 15.02.2023 | 08:22
Ağzında sigara ile enkazdan çıktı, ekipleri hayrete düşürdü | Video 01:30
Ağzında sigara ile enkazdan çıktı, ekipleri hayrete düşürdü | Video 15.02.2023 | 08:35
Enkaz çalışmalarına katılan Litvanyalı arama kurtarma ekibi İstanbul’a döndü | Video 02:20
Enkaz çalışmalarına katılan Litvanyalı arama kurtarma ekibi İstanbul’a döndü | Video 15.02.2023 | 08:14
Yurt dışından gelen 11 TIR’lık yardım malzemeleri deprem bölgelerine gönderildi | Video 03:27
Yurt dışından gelen 11 TIR’lık yardım malzemeleri deprem bölgelerine gönderildi | Video 15.02.2023 | 08:15
Köprü, beşik gibi sallandı! Depremin şiddeti Kayseri’de böyle hissedildi | Video 02:01
Köprü, beşik gibi sallandı! Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi | Video 15.02.2023 | 08:14
İzmir’den 18 vagon dolusu insani yardım treni yola çıktı | Video 00:39
İzmir'den 18 vagon dolusu insani yardım treni yola çıktı | Video 15.02.2023 | 08:14
‘Ölüm Rezidansı’ ile ilgili çarpıcı detay | Video 01:53
‘Ölüm Rezidansı’ ile ilgili çarpıcı detay | Video 14.02.2023 | 20:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA