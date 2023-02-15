Depremin 10’nuncu gününde Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi | Video 15.02.2023 | 10:55 Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 10’nuncu gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay’da ortaya çıkan yıkım dron ile havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da ortaya çıkan korkunç yıkım dron ile havadan görüntülendi. Deprem felaketinin 10'nuncu gününde Antakya'da çekilen dron görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü. Öte yandan arama kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kapladı.