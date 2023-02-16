Depremin 11'inci gününde Hatay'da son durum böyle görüntülendi | Video
Kahramanmaraş depreminin en çok zarar verdiği Hatay'daki son durum dron ile havadan görüntüledi.
İş makinelerinin de desteğiyle her iki binadan birinin yıkıldığı şehirde enkazlar ve kentin son durumu görüntülerle gözler önüne serildi.
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