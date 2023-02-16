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Depremin 11'inci gününde Hatay'da son durum böyle görüntülendi | Video

Depremin 11'inci gününde Hatay'da son durum böyle görüntülendi | Video

16.02.2023 | 12:31

Kahramanmaraş depreminin en çok zarar verdiği Hatay'daki son durum dron ile havadan görüntüledi.

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin 11'inci gününe girildi. Depremin en çok hasar verdiği Hatay'da sabah saatlerinden itibaren ekiplerin sahada yoğun çalışması devam ederken, enkaza dönen şehir merkezinin son hali de havadan görüntülendi. AFAD koordinesinde sahada taramaların sürdüğü şehirde, umutların kesildiği noktalarda iş makineleri ile enkazlar da tedbirli olarak çalışmayı sürdürdü.

İş makinelerinin de desteğiyle her iki binadan birinin yıkıldığı şehirde enkazlar ve kentin son durumu görüntülerle gözler önüne serildi.

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