Depremin 12'nci gününde enkazdan ses ve ısı alındı | Video 17.02.2023 | 11:45 HATAY'da depremin ardından yıkılan Defne Apartmanı'nın enkazından ses ve ısı alınması üzerine çalışma başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Antakya ilçesindeki Defne Apartmanı da yıkıldı. Depremin 12'nci gününde enkazdan ses ve ısı alındı. Enkazda 3 kişinin olduğunu öngören ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.