Depremin 147. saatinde 10 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı | Video
Hatay'da 10 yaşındaki Cudi isimli kız çocuğu, depremin 147. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.
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