Depremin 178. saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz enkazdan sağ çıkarıldı | Video
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 178. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Nuray Gürbüz kurtarıldı.
Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde üç katlı binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.
Ekipler, depremin 178. saatinde binanın enkazından 70 yaşındaki Nuray Gürbüz'ü çıkardı.
Enkazdan çıkarılan kadın hastaneye kaldırıldı.
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