Depremin 296. saatinde enkaz altında ilk temas anı kamerada | Video
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay’da 296. saatte bir mucize gerçekleşti. Enkazdan 3 kişi sağ olarak çıkarıldı ancak 1 kişinin hayatını kaybettiği haberi geldi. Enkazda depremzede ile ilk temasın sağlandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Enkaz altındaki yabancı uyruklu vatandaş ekiplerden su istedi. İşte o anlar….
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