Depremin 41. gününde Kahramanmaraş böyle görüntülendi | Video

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ediyor. Depremlerde Kahramanmaraş merkezde binlerce bina enkaz haline döndü, yada ağır hasar aldı. İlk 10 gün yoğun olarak yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından kent merkezinden çöken binaların enkazları kaldırılmaya başlandı. Bugün 41'inci güne girilirken en kaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkımları aralıksız devam etti. Şehirdeki son durum dron ile havadan görüntülendi.Depremin ilk günlerinde şehirden ayrılanların geri dönmeye başladığını belirten Temizlik görevlisi Hakan Demirüzen, "Çevreyi temizliyoruz, şehrimizde yaşanan bu hasarı en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Bizde elimizden geldiği sürece faydalı olmaya çalışıyoruz. Enkazların çoğu kalktı yavaş yavaş ağır hasarlı binalara başladılar. Allah izin verirse yavaş yavaş şehrimiz düzelmeye başlayacak. Gidenlerde geriye dönmeye başladı. Caddelerde trafik oluşuyor" şeklinde konuştu.Depremzede vatandaşlarda "Çok şükür yiyecek içecek ve bol bol giysi geldi. Yakacaklarımız da geldi. Çok şükür şuanda bir sorun yok. Enkazlarda kaldırılmaya devam ediliyor. İnşallah yerine evlerde yapılacak"ifadelerini kullandı.