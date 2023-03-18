Depremin 41. gününde Kahramanmaraş böyle görüntülendi | Video
Kahramanmaraş’ta depremin 41. gününde yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.
"GİDENLER GERİ DÖNMEYE BAŞLADI"
Depremin ilk günlerinde şehirden ayrılanların geri dönmeye başladığını belirten Temizlik görevlisi Hakan Demirüzen, "Çevreyi temizliyoruz, şehrimizde yaşanan bu hasarı en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Bizde elimizden geldiği sürece faydalı olmaya çalışıyoruz. Enkazların çoğu kalktı yavaş yavaş ağır hasarlı binalara başladılar. Allah izin verirse yavaş yavaş şehrimiz düzelmeye başlayacak. Gidenlerde geriye dönmeye başladı. Caddelerde trafik oluşuyor" şeklinde konuştu.
Depremzede vatandaşlarda "Çok şükür yiyecek içecek ve bol bol giysi geldi. Yakacaklarımız da geldi. Çok şükür şuanda bir sorun yok. Enkazlarda kaldırılmaya devam ediliyor. İnşallah yerine evlerde yapılacak"ifadelerini kullandı.
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