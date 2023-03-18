Video Yaşam Depremin 41. gününde Kahramanmaraş böyle görüntülendi | Video
Depremin 41. gününde Kahramanmaraş böyle görüntülendi | Video

Depremin 41. gününde Kahramanmaraş böyle görüntülendi | Video

18.03.2023 | 09:29

Kahramanmaraş’ta depremin 41. gününde yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ediyor. Depremlerde Kahramanmaraş merkezde binlerce bina enkaz haline döndü, yada ağır hasar aldı. İlk 10 gün yoğun olarak yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından kent merkezinden çöken binaların enkazları kaldırılmaya başlandı. Bugün 41'inci güne girilirken en kaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkımları aralıksız devam etti. Şehirdeki son durum dron ile havadan görüntülendi.

"GİDENLER GERİ DÖNMEYE BAŞLADI"
Depremin ilk günlerinde şehirden ayrılanların geri dönmeye başladığını belirten Temizlik görevlisi Hakan Demirüzen, "Çevreyi temizliyoruz, şehrimizde yaşanan bu hasarı en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Bizde elimizden geldiği sürece faydalı olmaya çalışıyoruz. Enkazların çoğu kalktı yavaş yavaş ağır hasarlı binalara başladılar. Allah izin verirse yavaş yavaş şehrimiz düzelmeye başlayacak. Gidenlerde geriye dönmeye başladı. Caddelerde trafik oluşuyor" şeklinde konuştu.

Depremzede vatandaşlarda "Çok şükür yiyecek içecek ve bol bol giysi geldi. Yakacaklarımız da geldi. Çok şükür şuanda bir sorun yok. Enkazlarda kaldırılmaya devam ediliyor. İnşallah yerine evlerde yapılacak"ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Depremin 41. gününde Kahramanmaraş böyle görüntülendi | Video 03:32
Depremin 41. gününde Kahramanmaraş böyle görüntülendi | Video 18.03.2023 | 09:29
Jandarmadan sahte evrak operasyonu: 1 gözaltı | Video 01:23
Jandarmadan sahte evrak operasyonu: 1 gözaltı | Video 18.03.2023 | 09:18
Göç yolundaki leylekler böyle görüntülendi | Video 04:28
Göç yolundaki leylekler böyle görüntülendi | Video 18.03.2023 | 09:19
Sağanak yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı | Video 01:45
Sağanak yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı | Video 17.03.2023 | 22:49
Mersin’de sağanak sonrası gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu | Video 00:47
Mersin'de sağanak sonrası gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu | Video 17.03.2023 | 18:30
Borsa İstanbul’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne özel video 01:07
Borsa İstanbul'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel video 17.03.2023 | 19:21
Kalp krizinden hayatını kaybeden sözleşmeli er, toprağa verildi | Video 04:05
Kalp krizinden hayatını kaybeden sözleşmeli er, toprağa verildi | Video 17.03.2023 | 16:25
Sokak ortasındaki tekme ve yumruklu kavga kamerada | Video 01:20
Sokak ortasındaki tekme ve yumruklu kavga kamerada | Video 17.03.2023 | 16:22
Bahçeşehir’de 3 katlı villanın çatısında yangın çıktı | Video 02:51
Bahçeşehir'de 3 katlı villanın çatısında yangın çıktı | Video 17.03.2023 | 16:22
Başkentte sokak ortasında silahlı saldırı kamerada | Video 02:38
Başkentte sokak ortasında silahlı saldırı kamerada | Video 17.03.2023 | 16:12
Taktığı kask sayesinde kazayı ucuz atlattı | Video 01:52
Taktığı kask sayesinde kazayı ucuz atlattı | Video 17.03.2023 | 16:12
Bahçelievler’de yıkım sırasında bina aniden çöktü! O anlar kamerada | Video 00:16
Bahçelievler'de yıkım sırasında bina aniden çöktü! O anlar kamerada | Video 17.03.2023 | 16:12
Silifke’de dolu yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı | Video 03:05
Silifke'de dolu yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı | Video 17.03.2023 | 15:42
Yoldan çıkan araç şarampole sürüklendi: 2 yaralı | Video 01:16
Yoldan çıkan araç şarampole sürüklendi: 2 yaralı | Video 17.03.2023 | 15:40
Sele teslim olan Şanlıurfa’da otoparklar araç mezarlığına döndü | Video 07:30
Sele teslim olan Şanlıurfa’da otoparklar araç mezarlığına döndü | Video 17.03.2023 | 15:30
Esendere Gümrük Kapısı’nda 1 milyon 200 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi | Video 01:33
Esendere Gümrük Kapısı'nda 1 milyon 200 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi | Video 17.03.2023 | 14:31
Depremden 2 saat önce evden kovduğu eşi ve kızı hayatta kaldı | Video 04:04
Depremden 2 saat önce evden kovduğu eşi ve kızı hayatta kaldı | Video 17.03.2023 | 14:42
Porsuk Çayı kahverengiye büründü | Video 02:05
Porsuk Çayı kahverengiye büründü | Video 17.03.2023 | 13:46
Liseli Büşra’nın öldüğü kazanın şoförü: Kazadan önce bir ses duydum, sonrasını hatırlamıyorum | Video 02:23
Liseli Büşra'nın öldüğü kazanın şoförü: "Kazadan önce bir ses duydum, sonrasını hatırlamıyorum" | Video 17.03.2023 | 13:46
Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu! Anne ve babaya 2’şer yıla kadar hapis talebi | Video 02:05
Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu! Anne ve babaya 2'şer yıla kadar hapis talebi | Video 17.03.2023 | 14:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA