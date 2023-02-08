Depremin 50.saatinde enkazın altından baba ve 2 çocuğu kurtarıldı | Video
Hatay’ın Antakya ilçesinde depremin 50. saatinde, baba ve 2 çocuğu enkaz altından kurtarıldı.
"BABAN DA SENİ ÖZLEDİ"
3 yaşındaki Ömer'i enkazdan çıkartan Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibine bağlı bir üye, Ömer ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ömer'e 'Baban da seni özledi, Ömer gelsin, diyor' dedi. Ömer'in bir yakını ise Ömer'in köpekleri sevdiğini söylemesi üzerine, 'Köpek alacak babası ona' dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
30 günlük bebek enkaz altından böyle kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 15:56
05:38
Hastanedeki yaralılar korku dolu anları anlattı | Video 08.02.2023 | 15:36
01:16
Deprem’in şiddetiyle yarılan duvar kamerada | Video 08.02.2023 | 15:47
02:23
Hasarlı binada 3 gündür mahsur kalan kedi kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 14:49
00:21
Hatay İskenderun’da 56 saat sonra mucize: "Vay benim oğlum geldi!" | Video 08.02.2023 | 15:05
01:33
Ali bebek, Hatay'daki enkazdan böyle kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 15:14
00:14
Adana'da Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada | Video 08.02.2023 | 15:01
01:05
Depremin 50.saatinde enkazın altından baba ve 2 çocuğu kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 14:11
03:34
Elbistan’da acı manzara böyle görüntülendi | Video 08.02.2023 | 14:01
01:28
Depremin enkazları İHA kamerasında | Video 08.02.2023 | 14:25
07:04
Hatay İskenderun'da zemin çöktü, bazı noktalar denizle birleşti | Video 08.02.2023 | 14:15
07:37
00:34
Mucizenin adı 'Masal' bebek | Video 08.02.2023 | 13:24
00:54
5 yaşındaki Yağmur 41, 2 yaşındaki Mikail 43'üncü saatte kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 13:24
00:26
Havalimanı personeli enkazda ağlayan minik bebeği böyle kurtardı | Video 08.02.2023 | 13:25
02:04
Masal bebek ve annesi enkaz altından çıkarıldı | Video 08.02.2023 | 13:14
01:22
01:22
Şanlıurfa’da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video 08.02.2023 | 12:29
02:14