Depremin 8’inci gününde harabeye dönen Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi | Video
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 8’inci gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay’da ortaya çıkan yıkım dron ile havadan görüntülendi. Harabeye dönen şehrin üzerini toz bulutu kapladı.
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