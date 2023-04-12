Video Yaşam Depremin acı hikayesi: Eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazi İsmail Kaba o anları anlattı | Video
Depremin acı hikayesi: Eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazi İsmail Kaba o anları anlattı | Video

Depremin acı hikayesi: Eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazi İsmail Kaba o anları anlattı | Video

12.04.2023 | 09:26

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Osmaniye'de eşi ve 4 çocuğunu kaybeden 45 yaşındaki Gazi İsmail Kaba o anları anlatırken, geriye birlikte çekindikleri bir aile fotoğrafı kaldı.

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