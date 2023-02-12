Video Yaşam Depremin ardından Hatay-Halep yolunda oluşan dev çatlaklar böyle görüntülendi | Video
Depremin ardından Hatay-Halep yolunda oluşan dev çatlaklar böyle görüntülendi | Video

Depremin ardından Hatay-Halep yolunda oluşan dev çatlaklar böyle görüntülendi | Video

12.02.2023 | 11:10

Kahramanmaraş merkezli depremin 6. gününde, depremden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Deprem nedeniyle Hatay'ı Halep'e bağlayan yollarda oluşan korkunç yarık ve çatlakları görüntülendi.

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