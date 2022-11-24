Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:56
Depremin ardından oluşan yarıklar böyle görüntülendi | Video 24.11.2022 | 15:03
02:03
Sancaktepe’de metro inşaatı alanında iş kazası | Video 24.11.2022 | 14:04
00:20
Bakırköy'de İETT dehşeti: 4 yaralı | Video 24.11.2022 | 15:07
01:16
İstiklal Caddesi’nde iki grup bıçaklarla birbirine saldırdı | Video 24.11.2022 | 14:04
00:56
03:08
03:59
30 kez kaçtı, 4 çocuk yaptı! Müge Anlı, Melike Balaman'ı buldu | Video 24.11.2022 | 13:54
00:44
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: "Israrlı takip şiddet türüdür ve suçtur" | Video 24.11.2022 | 13:37
02:09
03:46
00:54
Sultangazi'de yaya ile sürücünün kavgası kamerada | Video 24.11.2022 | 12:31
03:31
İstanbul'daki barajlarda son bir yılın en düşük doluluk oranı | Video 24.11.2022 | 12:31
04:28
PKK'nın şehit ettiği Ayşenur öğretmen unutulmadı | Video 24.11.2022 | 12:30
00:17
Haluk Levent: "Kediyi çatıdan atanı bulana ödül var" | Video 24.11.2022 | 12:40
02:03
Küçükçekmece'de taciz iddiası! Havaya ateş açarak genç kızı kurtardı | Video 24.11.2022 | 12:30
00:51
Suç örgütü üyelerine operasyonda kalaşnikof tüfekler ele geçirildi | Video 24.11.2022 | 09:44
02:46
Sonbahar renklerine bürünen Pınarbaşı, görenleri mest ediyor | Video 24.11.2022 | 10:18
05:15
00:34
Liseli kızların kavgasını arkadaşları sosyal medyada yayınladı | Video 24.11.2022 | 11:04
09:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Kasım 2022 Perşembe atv izle | Video 24.11.2022 | 10:38
Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, toprakta oluşan yarıklar korkuttu.
Depremin etkili olduğu yerlerden birisi ise Düzce merkeze bağlı Yayakbaşı Köyü oldu. Toprakta geniş yarıklar oluştu. Ortaya çıkan görüntü ise görenleri şaşkına çevirdi.