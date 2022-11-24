Video Yaşam Depremin ardından oluşan yarıklar böyle görüntülendi | Video
Depremin ardından oluşan yarıklar böyle görüntülendi | Video

Depremin ardından oluşan yarıklar böyle görüntülendi | Video

24.11.2022 | 15:03

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Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, toprakta oluşan yarıklar korkuttu.

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Düzce'de dün sabaha karşı meydana gelen büyük depremin ardından çok sayıda binada hasar meydana geldi. Vatandaşlar ise geceyi sokakta geçirdi. Kurulan çadırkentlerde, spor salonları ve parklarda sabahlayan vatandaşların bir kısmı bu geceyi de sokakta geçireceğini söyledi.

Depremin etkili olduğu yerlerden birisi ise Düzce merkeze bağlı Yayakbaşı Köyü oldu. Toprakta geniş yarıklar oluştu. Ortaya çıkan görüntü ise görenleri şaşkına çevirdi.

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