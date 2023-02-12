Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü! Kahramanmaraş yolundaki yarıklar böyle görüntülendi | Video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş’taki depremler sonrası karayolunda oluşan metrelerce uzunluktaki yarıklar drone'la görüntülendi.