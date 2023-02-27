Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun kar yağışı altında depreme yakalananların büyük korku ve panikle kaçıştıkları görülürken, bazı yapıların yıkılma anları ise anbean kameralara yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:02
Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.02.2023 | 10:27
02:08
00:26
Torbacıları önce dövdüler sonra itiraf ettirdiler | Video 27.02.2023 | 10:20
00:12
FSM Köprüsü’nde ilginç anlar! Kamyonetin kasasında araç taşıdı | Video 27.02.2023 | 10:20
01:05
Bungalovda yangın faciası: 2 ölü | Video 27.02.2023 | 10:20
03:34
Adıyaman'da demiryolu tüneli depremle çöktü | Video 27.02.2023 | 10:10
04:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Şubat 2023 Pazartesi atv izle! | Video 27.02.2023 | 10:15
00:12
FSM Köprüsü’nde ilginç anlar: Kamyonetin kasasında araç taşıdı | Video 27.02.2023 | 10:11
02:07
Adıyaman'da dağların arasından geçen fay kırığı havadan görüntülendi | Video 27.02.2023 | 09:57
01:02
Niğde'de otomobil sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Video 27.02.2023 | 10:01
06:54
Deprem risk analizi yaptırmak isteyenlere uzmanından uyarı | Video 27.02.2023 | 09:45
07:17
7 bin 500 yıllık Anavarza Antik kent depremi az hasarla atlattı | Video 27.02.2023 | 09:45
01:46
Marketlere girip esnafa çakı ile saldırdı | Video 27.02.2023 | 09:45
01:46
Marketlere girip esnafa çakı ile saldırdı! O anlar kamerada | Video 27.02.2023 | 09:32
03:00
Nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı | Video 27.02.2023 | 09:20
01:19
Amasya’da 90 ton saman alev alev yandı | Video 26.02.2023 | 21:49
00:35
Denizde boğulma tehlikesi geçiren Faslı kadını itfaiye kurtardı | Video 26.02.2023 | 16:44
03:33
04:04
Kahramanmaraş'ın son durumu böyle görüntülendi | Video 26.02.2023 | 13:12
00:17
Çantası çalınan kadın gaspçıların peşinden böyle koştu | Video 26.02.2023 | 13:11