Video Yaşam Depremin hayvanlara yaşattığı panik anları kamerada | Video

Depremin hayvanlara yaşattığı panik anları kamerada | Video

Depremin hayvanlara yaşattığı panik anları kamerada | Video
01.09.2021 | 14:47

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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde dün meydana gelen ve Afyonkarahisar genelinde de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem insanları olduğu gibi hayvanları da korkuttu. Deprem anında bir ahırın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sarsıntı esnasında ineklerin sağa sola kaçıştıkları gözlendi.

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde dün yaşanan ve Afyonkarahisar kent genelinde de hissedilen depremde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, sarsıntının sadece insanları değil hayvanları da etkileyip korkuttuğunu gözler önüne serdi. İhsaniye ilçesine bağlı Orhanlı köyünde bir besihanede inekler sarsıntı esnasında bir anda oldukları yerden kalkarken, ayaktaki inekler ise sağa sola kaçışmaya başladı. Bir süre hızlı hareketler yapan inekler daha sonra birbirlerinin yanına gelerek beklemeye başlıyor. Olay esnasında ineklerin hareketlerinde değişiklik olduğu gözleniyor.

GENÇLER KENDİLERİNİ BÖYLE DIŞARI ATTI
Yine Afyonkarahisar'da bir akaryakıt istasyonunun marketinde kaydedilen görüntüler de depremin şiddetini ortaya koydu. Markette bulunan 3 kişi depremle birlikte ellerinde ne var ne yoksa bırakıp kendilerini dışarı attı.

Bir başka görüntü ise Erenler Mahallesi'ndeki bir elektrikçi işletmesinde kaydedildi. İşletmede çalışan 7 genç depremle birlikte koşturarak kendilerini dışarı attı.

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