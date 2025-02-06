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Depremin "Kara" simgesi Ebrar Sitesi'nde hüzünlü yıl dönümü | Video

06.02.2025 | 08:36

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ‘kara’ simgesi olarak adlandırılan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde depremin ikinci yıl dönümünde hüzün hakim oldu. Acı günü yad etmeye gelen depremzedeler ve yakınlarını depremde kaybeden vatandaşlar, acıyı ilk günkü gibi yüreklerinde hissediyor.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ve 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde 22 bloktan oluşan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde depremin ikinci yılında anma etkinliği düzenlendi.

Enkazdan çıkan ve yakınlarını kaybeden aileler, deprem şehitlerini anmak adına yenilenen Ebrar Sitesi'nde nöbet tutuyor.

Ebrar Sitesi'nde yaşayan ve depremlerde enkaz altından çıkan Ali Harmancı, "Biz Ebrar Sitesi'nde oturuyorduk 24 seneden beri, A blokta oturuyorduk. Hanım, ben ve kardeşim ile beraberdik, biz 5 saniyede yıkıldık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, ölenlere Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yerdeyiz, kurada evimiz de çıktı" dedi.

Yakınlarını Ebrar Sitesi'nde kaybeden Hatice Tunçbilek ise, "Unutulmaz bir gece, küçük bir kıyamet gibiydi. Acımız büyük aslında, bu acıyı unutmuyoruz" diye konuştu.

12 yakınını Ebrar Sitesi'nde kaybeden Fındık Aksu, "Yavrularımı burada kaybettim. Ben burada 9 gün boyunca bekledim, kuzularım parça parça çıktılar, biz de onlar gibi gömüldük. Şu anda buraya ilk defa geldim, arkamı dönüp bakamıyorum, yavrularımın evi boyanmış süslenmiş ama yavrularım yok.

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