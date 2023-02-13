Video Yaşam Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum böyle görüntülendi | Video
Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum böyle görüntülendi | Video

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum böyle görüntülendi | Video

13.02.2023 | 12:28

Depremin merkezi Kahramanmaraş'taki son durum dron ile havadan görüntüledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Türkiye'yi yasa boğan depremin 8'inci gününe girildi. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinden itibaren ekiplerin sahada yoğun çalışması devam ederken, enkaza dönen şehir merkezide havadan görüntülendi. AFAD koordinesinde sahada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü şehirde bir taraftan da iş makineleri ile enkazlara tedbirli olarak girildi. İş makinelerinin de desteğiyle enkazlar kısım kısım alınma anları ile şehrin son durumu görüntülerle gözler önüne serildi.

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