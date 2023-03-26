Video Yaşam Depremin merkezi Pazarcık'ta konteyner kent kuruldu: 4 binin üzerinde depremzede çadırdan kurtuluyor | Video
Depremin merkezi Pazarcık'ta konteyner kent kuruldu: 4 binin üzerinde depremzede çadırdan kurtuluyor | Video

Depremin merkezi Pazarcık'ta konteyner kent kuruldu: 4 binin üzerinde depremzede çadırdan kurtuluyor | Video

26.03.2023 | 10:00

7,7 büyüklüğündeki depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çadır kentte kalan 4 binin üzerindeki vatandaş, kurulumu tamamlanan konteynerlere yerleştirilme başlandı. Depremin ilk gününden itibaren devletin her türlü yardımı yaptığını belirten depremzedeler "Allah devletimizden razı olsun konteyneri yaptı. Yoksa biz çadırlarda yaşıyorduk"dedi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çadırlarda kalan vatandaşların birçoğu geçici olarak yaşamlarını konteyner kentte sürdürecek. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından 100 dönüm alana kurulan konteyner kentin büyük bir bölümü tamamlandı. Konteynerlerin bulunduğu alanda da peyzaj çalışmaları sürüyor. 1181 konteynerde yaklaşık 4 bin 500 depremzede vatandaşın barınması planlanıyor. Çadır kentlerde barınan depremzedeler, kullanıma hazır olan konteynerlere peyderpey yerleştiriliyor. Pazarcık koordinatörü Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında da ilçedeki hayatın normalleşmesi için çalışmalar ise sürüyor.

"DEVLET, DEPREMİN İLK GÜNÜ VARDI"
63 yaşındaki depremzede Şaban Uçar, devletin depremin ilk gününden itibaren her türlü yardımı yaptığını belirterek, "Deprem anında yatıyorduk. Uyandık evden çıkamadık. Dolapların hepsi kapının ağzına yığıldı oradan çıkamadık. Allah'ıma şükürler olsun yine sağ salim çıktık. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. Bazıları diyor ya 'Devlet yoktu.' Devlet, depremin ilk günü vardı. Devletimiz ve milletimiz Pazarcık'taydı. Allah onlardan razı olsun. Allah devletimizden razı olsun konteyneri yaptı. Yoksa biz çadırlarda yaşıyorduk. Hani bazıları çıkıyor diyor 'Deprem bölgesinde yardım yoktur' diyor. Yardımlar depremin ilk gününden bugüne kadar var" diye konuştu.

Depremzedelerden Meliha Yağlıyurt ise "Çadırdaydık ama yağmur yağınca su basıyordu ama konteyner verdiler Allah razı olsun. Şuanda da çok iyiyiz. Her şeyimizi verdiler eksiksiz. İnşallah da devletimiz yardımını kesmez" dedi.

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