Video Yaşam Depremin şiddeti avize dükkanındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video
Depremin şiddeti avize dükkanındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video

Depremin şiddeti avize dükkanındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video

19.02.2023 | 15:26

Kahramanmaraş merkezli deprem, Onikişubat’ta bulunan bir avize mağazasının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yüzlerce bina yıkıldı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir avize mağazasına ait güvenlik kameralarınca deprem anında kaydedilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü ortaya koydu. Görüntülerde, depremle beraber mağazadaki avizelerin, ürünlerin ve mağaza dışındaki arabaların şiddetli bir şekilde sallandığı görüldü.

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