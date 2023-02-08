Deprem’in şiddetiyle yarılan duvar kamerada | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerin verdiği hasar güvenlik kamerasına yansıdı. İlk depremin yıkıcı etkisinin ardından yaşanan ikinci Elbistan depremindeki sarsıntı ise yine bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
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