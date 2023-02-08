Deprem’in şiddetiyle yarılan duvar kamerada | Video 08.02.2023 | 15:47 Kahramanmaraş merkezli depremlerin verdiği hasar güvenlik kamerasına yansıdı. İlk depremin yıkıcı etkisinin ardından yaşanan ikinci Elbistan depremindeki sarsıntı ise yine bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana'nın Kozan ilçesinde üstün sokakta bir kuaför dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı dehşet dolu dakikaları saniye saniye kaydetti. İş yeri depremde hasar görürken o anlar da görüntülere yansıdı. Öte yandan aynı gün ikinci kez yaşanan Elbistan depreminde ise Andıl caddesindeki esnafın, dükkanın önündeki demir direklerdeki şiddetli sarsıntı cep telefonuna yansıdı.