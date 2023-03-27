Depremin yıkamadığını dağdan kopan kayalar yıktı | Video
Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Güvenç Mahallesi’nde 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle dağlarda derin yarıklar oluştu. Mahalledeki bazı evler deprem nedeniyle yıkılırken, depremin yıkamadığı bazı evleri ise dağlardan yuvarlanan tonlarca ağırlığındaki kayalar yıktı. Hayalet köye dönen mahalleyi terk eden vatandaşlar kurulan çadır kente yerleşti.
DAĞLARDA DERİN YARIKLARIN OLUŞMASI DİKKAT ÇEKTİ
Deprem nedeniyle Güvenç Mahallesi'nin sırtını yasladığı dağlarda oluşan derin yarıklar ise dikkat çekti. Deprem sonrası oluşan derin yarıklar dron ile görüntülenirken, depremin büyüklüğünü de gözler önüne serdi.
"KÖYÜMÜZDE KİMSE KALMADI"
Vatandaşların köyü tamamen terk ettiğini söyleyen Güvenç Mahalle Muhtarı Ali Gedik, "Bizim mahallemizde daha önceden heyelan olmuştu. Kaya yuvarlanması olayı yaşanmıştı. Mahallemiz ağır hasarlı. Az hasarlı 5-10 hane kaldı. AFAD orada yaşanmaz kararı verdi. İnşallah devletimiz iyi bir yerlere taşıyacak bizi. Köyümüz şu an darma dağın. 100-150 hane kadar buraya taşındık. Benim köyüm 300 haneden oluşuyor. Köyde kimse kalmadı şu an. Geçen günlerde düzenlenen toplantıda kalıcı bir yer seçeceğimiz söylendi. 10 yıl kadar önce heyelan tehlikesi yaşamıştık. Şimdi de deprem ağır vurdu bizi. Köyümüzde kimse kalmadı" dedi.
"BUNDAN SONRA BİZ ORAYI ASLA VATAN EDEMEYİZ"
Bir daha mahallelerine gitmeyeceklerini söyleyen Yakup Gedik, "Depremde evlerimiz yok oldu. Yıkılmayan da var ama iki derenin içinde dağlar yarıldı. Bundan sonra biz orayı asla vatan edemeyiz. Heyelan bölgesi. 20 yıl önce bir mühendis geldi 'Buradan kaçın. İki dağ birbirine kavuşur yok olur gidersiniz' dedi. Bir an evvel hükümetimiz bize bir iskan yeri belli etsin. Bizim başka da bir ihtiyacımız yok. Bolluk içerisindeyiz. Bir sıkıntımız yok. Biz çaresizlikten mahallemizi terk edemedik. Başka da bir arazimiz de yok" dedi.
"'DEPREM DEĞİL, KIYAMET KOPTU' DEDİM"
Mahalleyi gördüklerinde psikolojilerinin bozulduğunu söyleyen depremzede Mehmet Karakaya, "Deprem günü adeta dağlar birbirine kavuştu. Balkona çıktım ben 'Deprem değil, kıyamet koptu' dedim. Dağlar uçtu. 'Allah Allah' sesleri de gelince 'kıyamet kopuyor' dedim. Bizim köyümüz derenin iki tarafına evler kurulmuş şekilde. Gariban bir köy. İki oda yapmış, eline biraz para geçince iki oda daha yapmış. Gariban bir köy. 20 sene önce inşaat alanını yasakladılar ama çaresizlikten bir yere göçemedik. Köyün hepsi burada. Köyde kimse kalmadı. Kimse de gidemez psikolojisi bozulur. Dağlar yarıldı. Osmanlı'dan kalma tapularımız şu an mahkemede" diye konuştu.
YURTLARINDAN KİLOMETRELERCE ÖTEYE GÖÇ ETTİLER
300 haneli mahalle halkı, yurtlarından kilometrelerce uzakta kurulan çadır kente yerleşti. Geçici olarak çadır kentte yaşamlarını sürdüren mahalleliler için bölgede geçici konteyner konutların inşası devam ederken mahalleli kendilerine yeni bir yuva belirlenmesini istiyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
05:04
02:44
Asker eğlencelerinde yürekleri ağızlara getiren görüntüler kamerada | Video 27.03.2023 | 11:20
10:29
Depremin yıkamadığını dağdan kopan kayalar yıktı | Video 27.03.2023 | 11:10
01:08
04:07
Define avcıları köyü köstebek yuvasına çevirdi | Video 27.03.2023 | 11:06
03:44
04:25
20 yıldır aradığı annesini Müge Anlı buldu | Video 27.03.2023 | 10:39
03:44
00:48
Çarpışan otomobiller böyle takla attı | Video 27.03.2023 | 10:26
00:34
Pencerelerden girip kombileri çalan hırsız yakalandı | Video 27.03.2023 | 10:22
05:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mart 2023 Pazartesi atv izle! | Video 27.03.2023 | 10:15
06:13
Depremde 27 akrabasını kaybetti, acısına rağmen görevini bırakmadı | Video 27.03.2023 | 09:53
00:35
Sakarya’da terör operasyonu: 23 gözaltı | Video 27.03.2023 | 09:59
01:42
Emniyetten 23 ekiple şok asayiş uygulaması | Video 27.03.2023 | 09:57
01:41
00:43
Bağcılar'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü kamerada | Video 27.03.2023 | 08:23
02:02
Kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü | Video 27.03.2023 | 08:21
03:37
Fatih’te 4 ay önce yanan tarihi metruk bina kısmen çöktü | Video 27.03.2023 | 08:20