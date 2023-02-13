Video Yaşam Depremin yıktığı Adıyaman Gölbaşı'nı SABAH TV görüntüledi | Video
Depremin yıktığı Adıyaman Gölbaşı'nı SABAH TV görüntüledi | Video

Depremin yıktığı Adıyaman Gölbaşı'nı SABAH TV görüntüledi | Video

13.02.2023 | 10:48

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman Gölbaşı'nı Sabah TV drone ile görüntüledi. Saffet AZAK / Cevdet ÖZDEMiR SABAH

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