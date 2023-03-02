Depremin yıktığı binada ilginç görüntüler ortaya çıktı | Video
Adıyaman’da meydana gelen yıkıcı depremde bir binanın birinci, ikinci ve dördüncü katı havada dururken üçüncü kat ise ortadan kayboldu. Deprem nedeniyle yıkılarak ilginç görüntülere sahne olan bina havadan görüntülendi.
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