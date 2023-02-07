Video Yaşam Depremle ilgili asılsız paylaşıma gözaltı | Video
Depremle ilgili asılsız paylaşıma gözaltı | Video

Depremle ilgili asılsız paylaşıma gözaltı | Video

07.02.2023 | 13:12

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki 10 şehirde yıkıma neden olan depremin ardından sosyal medyadan "Bilecik'te de deprem olacağını, bu nedenle yardım malzemeleri götürmek için yola çıkanlara izin verilmediğine ilişkin ses kaydını paylaştığı tespit edilen TIR sürücüsü M.T., Bilecik'te gözaltına alındı.

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