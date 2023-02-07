Depremle ilgili asılsız paylaşıma gözaltı | Video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki 10 şehirde yıkıma neden olan depremin ardından sosyal medyadan "Bilecik'te de deprem olacağını, bu nedenle yardım malzemeleri götürmek için yola çıkanlara izin verilmediğine ilişkin ses kaydını paylaştığı tespit edilen TIR sürücüsü M.T., Bilecik'te gözaltına alındı.