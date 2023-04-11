Depremlerden etkilenmeyen hastanede: 65 günde 700 bebek dünyaya geldi | Video
Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta hasar almayan hastanede, 65 günde 700 bebek dünyaya gözlerini açtı, 36 bin çocuğunda tedavisi yapıldı.
7 bin 500 kadın hastanın da tedavisini yaptıklarını kaydeden Dr. Özgül, "Depremin ilk anından beri kesintisiz hizmet vermekteyiz. Bu şehir için bütün çalışanlarımız ile beraber ilk günden itibaren özellikle hasta ayırt etmeksizin hizmet verdik. 65 günlük süreçte yaklaşık 36 bin çocuğun muayenesini yaptık. 7 bin 500'de kadın hastamızın tedavisini gerçekleştirmiş bulunduk. Bu süreç boyunca 550 tane ameliyat gerçekleştirdik. 700 tane bebeğimiz de bu hastanede gözünü açtı" dedi.
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