Depremzede aile Aksaray’da kaza yaptı: 4 yaralı | Video 10.03.2023 | 13:49 Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da yaşadıkları bina yıkılan depremzede aile geldikleri Aksaray’da trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan 4 kişilik ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat B.(33) idaresindeki otomobil kavşakta kırmızı ışıkta duran Bektaş D.(39) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Bektaş D.(39) ile aynı aileden Hasan B.(69), Hatun B.(69) ve Medine B.(26) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ailenin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazada yaralanan ailenin Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yaşadıkları evi yıkılan aile barınmak için Aksaray'a geldiği ve yakınlarının yanında kaldığı öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.