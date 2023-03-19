Video Yaşam Depremzede aileyle yürekleri ısıtan diyaloğun sahibi Eskişehir 112 ekibi, Hatay'da yaraları sarıyor | Video
Depremzede aileyle yürekleri ısıtan diyaloğun sahibi Eskişehir 112 ekibi, Hatay'da yaraları sarıyor | Video

Depremzede aileyle yürekleri ısıtan diyaloğun sahibi Eskişehir 112 ekibi, Hatay'da yaraları sarıyor | Video

19.03.2023 | 12:15

Gaziantep'te 130 saat sonra 3 çocuğu ve eşiyle enkazdan sağ olarak çıkartılan Hasan Basri Aslan’ın, ambulansta müdahale edilirken, “Ama ben çok kokuyorum, sizi rahatsız ediyorum” demesi üzerine, “Hiç önemli değil. Senin sağlığın önemli” diyaloguyla gündeme gelen Eskişehir'in 112 gönüllü ambulans ekibi, bu kez Hatay'da yaraları sarıyor. Görev süreleri dolan 3 kişilik ekip, deprem bölgesine 3. kez gelmek için yeniden gönüllü olacak.

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6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Sağlık Bakanlığı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Eskişehir 112 Ekip Sorumlusu Feride Gökçe Doğan, depremi ekibiyle nöbetteyken öğrendi ve ilk görev yeri olarak Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine doğru yola çıktı.

Doğan ve ekibi, Nurdağı'nda 130 saat sonra 3 çocuğu ve eşiyle enkazdan sağ olarak çıkartılan Hasan Basri Aslan'a ambulansta oksijen verip müdahale ederken, "Ama ben çok kokuyorum. Sizi rahatsız ediyorum" diyen Aslan'a, "Hiç önemli değil. Senin sağlığın önemli" diyaloğuyla gündeme gelmişti. Yaşanan bu diyalogla yürekleri ısıtan ekip, görev sürelerinin bitmesinin ardından yeniden afet bölgesinde görevli olmak için gönüllü oldu. Bu kez Hatay'da görevlendirilen ekip köy köy ambulansla gezerek afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

"YÜZLERİ GÜLÜYOR"
İkinci kez gönüllü olarak afet bölgesine geldiğini anlatan Acil Tıp Teknisyeni Feride Gökçe Doğan, "Depremin olduğunu nöbette öğrendik ve hemen Eskişehir'den Gaziantep'e geldik. Nurdağı ve İslahiye'de görev yaptık. Görev süremiz bitti ama insanlarımız böyleyken Eskişehir'de kalamazdık. Yine gönüllü olduk ve bu kez Hatay'ın Reyhanlı ilçesi oldu görev yerimiz. Burada yine depremzedelerin acısını paylaşıyoruz, çocuklara moral verip sağlık taraması yapıyoruz. Gördüğümüz eksiklikleri bakanlığımıza bildirip sorunları çözüyoruz. Bunun yanında battaniye, giyim, market eşyaları gibi yardımları ambulansla da götürüyoruz. Çocuklarımızın yüzleri güldükçe aileleri de gülüyor" dedi.

HİJYENİK SET DESTEĞİ
Birçok kişinin kendisine ağlayarak sarıldığını ifade eden Doğan, "Bizim onların dertlerini dinlememizden, sohbet etmemizden mutlu oluyorlar. Depremzedelerin bebek bezi, hijyenik ped ve gıda yardımına ihtiyaçları var. Gördüğümüz eksiklikleri ilgili birimlere bildiriyoruz. Görevimiz bitecek ama yeniden görevli olarak ismimizi yazdıracağız. Biz ekibimizle elimizden gelen desteği onlara vermeye çalışacağız" diye konuştu.

SON DÖNEMDEKİ TÜM DEPREMLERDE GÖREV ALDI
Eskişehir 112 Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yaptığını belirten Zeki Yavuz da son 12 yıldaki Türkiye'deki tüm deprem bölgelerinde yer aldığını söyledi. Bu tarz afet olaylarında sahada olmak istediğinin altını çizen Yavuz, "İnsanlara faydalı olabilmek, onların yaralarına dokunabilmek için buradayız. Burada günlük 1000 kilometrenin üzerinde yol yapıyoruz. Köylerde taramalar yapıyoruz. Nakil hastaları çevre illere götürüp getiriyoruz. İlaç yardımımızın yanında, kişisel hijyen giyim gıda noktasında da destek veriyoruz. Eksiklikleri valilik ve bakanlığa bildirip yardımları ulaştırıyoruz" dedi.

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