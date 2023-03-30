Depremzede annesini kazada kaybeden kadından en acı feryat: "Ne olur götürmeyin" | Video
Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden depremzedelerin cenazeleri teslim edildi. Annesinin cenazesini almaya gelen genç kadın gözyaşlarına boğularak, "Allah'ım ciğerim yanıyor, ne olur götürmeyin" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.
Cenazeler olayın ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ünzile Arık'ın kızı İrem Çingil ve yakınları sabah saatlerinde cenazeleri almak üzere morga geldi. Cenazeler işlemlerinin ardından ailelere teslim edildi. Genç kadın annesinin cenazesi alınırken gözyaşlarına boğuldu. İrem Çingil, cenazeler alındığı esnada ağlayarak, "Allah'ım ciğerim yanıyor, ne olur götürmeyin" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Cenazelerin Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.
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