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Depremzede annesini kazada kaybeden kadından en acı feryat:

Depremzede annesini kazada kaybeden kadından en acı feryat: "Ne olur götürmeyin" | Video

30.03.2023 | 14:05

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden depremzedelerin cenazeleri teslim edildi. Annesinin cenazesini almaya gelen genç kadın gözyaşlarına boğularak, "Allah'ım ciğerim yanıyor, ne olur götürmeyin" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Yeşilöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Alanya istikametine seyir halinde olan Sefa Cengiz idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrularak yağmur suyu kanalına giren otomobil, metrelerce sürüklenip takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Ünzile Arık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı araç sürücüsü Sefa Cengiz ile yolcu Bilge Cengiz sevk edildikleri Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ayaz Cengiz ise, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayaz Cengiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Cenazeler olayın ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ünzile Arık'ın kızı İrem Çingil ve yakınları sabah saatlerinde cenazeleri almak üzere morga geldi. Cenazeler işlemlerinin ardından ailelere teslim edildi. Genç kadın annesinin cenazesi alınırken gözyaşlarına boğuldu. İrem Çingil, cenazeler alındığı esnada ağlayarak, "Allah'ım ciğerim yanıyor, ne olur götürmeyin" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Cenazelerin Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.

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