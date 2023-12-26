Depremzede çocuklar için parkeyi oyuncak yağmuruna tuttular
Karabük’te oynanan Tekerlekli Sandalye Süper Ligi karşılaşmasının başlama düdüğünden önce tribünden parkeye depremzede çocuklar için pelüş oyuncak, atkı, bere ve eldiven atıldı.
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