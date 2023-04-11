Depremzede Dilek: "Enkaz altındaki 7 saati hiç unutmayacağız" | Video 11.04.2023 | 11:00 HATAY'daki depremde binaları yıkılan 3 çocuk annesi Dilek Kırkıcı, ''Depreme uykuda yakalandık. Çocuklarımı uyandırana kadar apartman yıkıldı. 7 saat enkaz altında kaldık. Tanımadığımız kişiler bizim sesimizi duyup, önce çocuklarımız daha sonra da bizi çıkardı. Sadece bizim bina yıkıldı zannettik, ama her tarafın yıkıldığını gördük. 4 katlı binadan 13 aileden, 3 aile sağ çıktık. 10 dairede oturan ailelerden maalesef hiç kurtulan olmadı" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay'ın Antakya ilçesi Rüzgar Sokak'ta, ev kadını Dilek Kırkıcı'nın, eşi ve 3 çocuğuyla oturdukları bina, 6 Şubat'taki depremde yıkıldı. 7 saat enkaz altında kalan Kırkıcı ailesi, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Ardından Alanya'da otele yerleştirilen aile, 1 ay burada misafir edildikten sonra geldikleri Aksaray'da ev kiraladı.Dilek Kırkıcı, yaşadıklarını anlatarak, şunları söyledi:"Depreme uykuda yakalandık. Çocuklarımı uyandırana kadar apartman yıkıldı. 7 saat enkaz altında kaldık. Tanımadığımız kişiler bizim sesimizi duyup, önce çocuklarımızı, daha sonra da bizi çıkardı. Sadece bizim bina yıkıldı zannettik ama her tarafın yıkıldığını gördük. 4 katlı binadan 13 aileden, 3 aile sağ çıktık. 10 dairede oturan ailelerden maalesef hiç kurtulan olmadı. 4 katlı binanın 3'üncü katında oturuyorduk. Bizler, kurtarılınca komşularımız da şaşırmış. Çünkü 3'üncü kat kaldırımla aynı seviyeye gelmiş. Biz sıkıştığımız için çıkamadık. Bizim önümüzdeki 2 daireden aileler önce kurtulmuş. Duvarlarımız çöktü. Sadece bir köşede ailecek cam karıklarının içinde 7 saat bekledik. 7 saat hiç unutulacak gibi değil. Biz kurtulduk ama çok sevdiğimiz komşularımızı kaybettik."Deprem olunca çocuklarına koştuğunu belirten Kırkıcı, "Onları uyandırana kadar sanki bizi ayaklarımızdan tutup yere atarmış gibi o kadar çok sallandık. Yere düşünce oğlumun biri altımda, diğeri üstümde kaldı. Evin enkazı üstüme düşmeye başladı. Binanın tavanı çöktü. Binada sadece bizim bulunduğumuz kısım sağlam kalmıştı. İkinci depremden sonra kalan duvarlar da yıkıldı. İç duvarlar içe, dış duvarlar dışa doğru yıkıldı. Ondan sonra ben, 'Buradan kurtulamayacağız' dedim. Dışarıda çok şiddetli yağmur sesini duyuyorduk. Eşim, 'Bizi kurtarın' diye seslendi. Bir kişi sesi duydu, 'Yalnız mısın' diye sordu. Eşim de '5 kişiyiz. Durduğunuz yer çok riskli duvar yıkılmak üzere' dedi. Onlar çocukları çıkardı. Arkasından biz çıktık. 1 metre bile gitmeden duvar çöktü. Benim kolumun dirseği çatladı. Eşimin ise ayak parmakları kırıldı. Şükür çocuklarım yaralanmadı. Okulun bahçesinde 2 gün kaldık" dedi.Kırkıcı, AFAD tarafından Alanya'ya otele götürüldüklerini söyleyerek, "Oradan toplama merkezinde kayıt yapıp bizi hastaneye götürdüler. Tedavimiz sonrası otele yerleştik. Otelde 1 ay misafir olduk. Sezon açılacağı için 10 Mart'ta çıkış olacağını söylediler. Biz de internetten Aksaray'da bir emlakçıyla görüşüp bu evi tutuk. Bir düzene oturana kadar burada kalacağız. Bize evler yapılınca tekrar memleketimize gideceğiz" diye konuştu.