Depremzede genç kıza babasından duygulandıran doğum günü sürprizi | Video
Kahramanmaraş’ta bir baba depremden etkilenen lise ikinci sınıfta okuyan kızı için sınıfında sürpriz doğum günü yapması duygulandırdı.
Doğum günü sürprizi sırasında duygusal anlar yaşadığını ifade eden Kemal Arifoğlu, "Kötü bir süreçten geçtik ve deprem sonrası arkadaşlarımıza bir nebze olsun yanlarında olmak istedim. Sadece kızım için değil bütün diğer arkadaşlarımız için de geldik. Kızımın sevgisi bende büyüktür onun etkisiyle duygusal anlar yaşadık" dedi.
Babasına teşekkür eden Elif Ezgi ise "Böyle bir şey beklemiyordum çok teşekkür ederim kendisine. Ben deprem sırasında ilk babamı aradım yanımızda değildi o anda. Herkese çok teşekkürler" diye konuştu.
Okul Müdürü Ramazan Yaşar ise, "Büyük bir deprem geçirdik. Çocuklarımız okulda eğitim öğretim hayatımız başladı. Okullarımız normalleşme ve sosyalleşme alanları içinde en önemli yerlerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.
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