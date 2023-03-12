Depremzede kadından duygu dolu sözler: "Herkes gitti, sadece devletimiz kaldı" | Video
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, depremzede kadının söylediği sözler herkesi duygulandırdı. Şefkatli bir dokunuşun bile yeterli olduğunu söyleyen depremzede kadın, kendilerini ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a, "Bize, 'Nasılsınız, iyi misiniz kardeşim?' demeniz yeterli. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan her şeyi yapacak inanıyorum. Kurban olayım, o düşmesin diye uğraşıyoruz. O düşmesin ki biz rahat edelim. Herkes gitti, sadece devletimiz. Allah’ıma şükürler olsun" dedi.
"DEVLET VAR OLSUN Kİ MİLLET VAR OLSUN"
Kötü günlerin geride kalacağını söyleyen Başkan Muzaffer Bıyık, "Her şey geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan her şeyi yapıyor. Sizin hayır duanız, milletin hayır duası bize yeter, aşamayacağımız zorluk yok. Allah devletimize zeval vermesin. Devlet var olsun ki millet var olsun" diye konuştu.e konuştu.
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