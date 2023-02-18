Depremzede minikler çadır kuran asker abilerine yardım etti | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin çadır kurarken küçük çocukların onlara yardım ettiği anların videosunu paylaştı.
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