Depremzedeler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi | Video 13.02.2023 | 08:40 Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 46 kişi, Adana’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a getirilmişti. Getirilen depremzedelerden 3’ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine diğerleri ise çevre hastanelere götürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından kurtarılan yaralıların bir kısmı askeri uçaklar ile büyükşehirlerdeki hastanelere naklediliyor. Bu akşam da 46 yaralı depremzede, Adana'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi. Yaralı depremzedelerden 3'ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülürken diğer yaralılar da çevre hastanelere sevk edildi.