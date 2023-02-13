Depremzedeler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi | Video
Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 46 kişi, Adana’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a getirilmişti. Getirilen depremzedelerden 3’ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine diğerleri ise çevre hastanelere götürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:40
Depremzedeler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi | Video 13.02.2023 | 08:40
01:27
02:31
Adıyaman'da depremin 166'ncı saatinde enkazdan mucize kurtuluş | Video 13.02.2023 | 08:28
00:48
00:39
02:53
Adıyaman'da 165. saatte yeni mucize: Naime Şakar enkazdan çıkarıldı 13.02.2023 | 00:51
01:26
Depremden kurtuldu, yangında hayatını kaybetti | Video 12.02.2023 | 19:08
05:13
Depremin dehşete düşüren anları kamerada | Video 12.02.2023 | 16:56
04:05
00:50
SON DAKİKA! Depremde can kaybı 29 bin 605'e yükseldi | Video 12.02.2023 | 17:00
05:58
Sarıgül nineden depremzedelere bir düve daha | Video 12.02.2023 | 16:26
05:24
00:11
03:51
01:12
138 saat sonra kurtarılan İkranur'un mutluluğu kamerada | Video 12.02.2023 | 15:49
03:26
02:06
01:46
01:12
03:27
21 yaşındaki Rukiye 153. saatte kurtarıldı | Video 12.02.2023 | 13:27