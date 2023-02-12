Video Yaşam Depremzedeler Elazığ Havalimanı'na akın etti, adım atacak yer kalmadı | Video
Depremzedeler Elazığ Havalimanı'na akın etti, adım atacak yer kalmadı | Video

Depremzedeler Elazığ Havalimanı'na akın etti, adım atacak yer kalmadı | Video

12.02.2023 | 00:56

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında bölgelerdeki havaalanlarının hasar görmesi sonucu depremzedeler, Elazığ Havalimanı'na akın etti.

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