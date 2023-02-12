Depremzedeler Elazığ Havalimanı'na akın etti, adım atacak yer kalmadı | Video
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında bölgelerdeki havaalanlarının hasar görmesi sonucu depremzedeler, Elazığ Havalimanı'na akın etti.
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