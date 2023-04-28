Depremzedeler için yapılan Özbek evlerinde son durum böyle görüntülendi | Video
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde depremzedeleri için köy evlerinin inşaat çalışmaları sürüyor. İnşaatı devam eden evlerin son hali dron ile görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:01
05:43
Turfanda 'siyah inci'de hasat zamanı | Video 28.04.2023 | 10:43
00:45
İzmir'deki lüks sitede meydana gelen yangının çıkış anı kamerada | Video 28.04.2023 | 10:34
06:04
00:43
Anne ve çocuğunun ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 28.04.2023 | 09:34
03:44
Çöp konteyneri faciaya neden oluyordu | Video 28.04.2023 | 09:34
00:31
Araçlarını sıkıştıran tır sürücüsüne böyle saldırdılar | Video 28.04.2023 | 09:34
00:41
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 28.04.2023 | 09:40
00:25
01:08
Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 4 yaralı | Video 28.04.2023 | 09:28
00:31
Araçlarını sıkıştıran tır sürücüsüne böyle saldırdılar | Video 28.04.2023 | 09:28
03:19
03:19
05:04
01:17
6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı | Video 28.04.2023 | 08:59
00:41
Artvin’de 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 28.04.2023 | 08:44
02:05
Kazada yola düşen direkten kaçan otomobil takla attı: 1 yaralı | Video 28.04.2023 | 08:44
05:13
00:18
Ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.04.2023 | 08:36
02:47
Akit Medya Grubu’nun bulunduğu binada çıkan yangın devam ediyor | Video 28.04.2023 | 08:27