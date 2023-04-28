Video Yaşam Depremzedeler için yapılan Özbek evlerinde son durum böyle görüntülendi | Video
Depremzedeler için yapılan Özbek evlerinde son durum böyle görüntülendi | Video

Depremzedeler için yapılan Özbek evlerinde son durum böyle görüntülendi | Video

28.04.2023 | 11:09

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde depremzedeleri için köy evlerinin inşaat çalışmaları sürüyor. İnşaatı devam eden evlerin son hali dron ile görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törende yapımı tamamlanan bazı köy evlerinin teslimi gerçekleşmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde köy evlerinin inşaat çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 748 milyon 580 bin sözleşme bedeli olan köy evlerinin bütçesi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca karşılanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törende yapımı tamamlanan bazı köy evlerinin teslimi gerçekleşmişti. Depremzede vatandaşlar ise geriye kalan evlerin ise heyecanla evlerinin tamamlanmasını bekliyor.

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