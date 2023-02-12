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Depremzedeler jandarma desteği ile tahliye ediliyor | Video

Depremzedeler jandarma desteği ile tahliye ediliyor | Video

12.02.2023 | 08:41

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 depremden sonra, Adana’da depremzedeleri Jandarma ekipleri tahliyesine yardımcı oluyor.

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Türkiye'nin dört bir yanından Adana ve çevre illerindeki depremzedelere yardımcı olmak için gelen jandarma ekipleri kurulan Adana Valiliği Jandarma Komutanlığı Koordinasyon Merkezi ile Adana'dan ayrılmak isteyen depremzedelerin güvenle farklı illere ulaşması için yoğun bir çaba sarf ediyor.
Adana Uluslararası fuar alanı ve kongre merkezinin depremzede vatandaşların güvenle kalacakları ortama dönüştürülmesi ile yaklaşık 8 bin kişinin bulunduğu alanda Jandarma ekipleri Adana'dan ayrılmak isteyen, Hatay, Kahramanmaraş, Elbistan, Osmaniye'den Adana'ya gelen depremzedelerin bölgeden tahliye talepleri için mesai yapıyor.

Elbistan'da evi büyük hasar gören Eray Aygün " Elbistan yerle bir. Ben kuzenim aldı burada getirdi. Buradan Mersin'de yakınlarımızın yanına gitmeyi planlıyoruz. Allah herkesten razı olsun. Herkes büyük bir özveri ile çalışıyor. 10 ilde yaşanan bir deprem. Buradan jandarma ekiplerine kayıt yaptırarak bölgeden ayrılacağız" diye konuştu.

Adana İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başcavuş Çağatay Börklü " Adana il jandarma komutanlığında görevli personellerimiz ve diğer illerden gelen personellerimiz ile Hatay ve depremden etkilenen illerde gelen depremzedelerin gelmesi ile irtibat ve kayıt noktasındayız. Burada hem ilimize gelen vatandaşlarımızı kayıt alıyoruz ardından gidecekleri illere güvenle ulaşmaları için yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımız burada yaptırdıkları kayıt ile gittikleri ilerde kalacakları noktalarda devletimiz tüm imkânları ile buradan giden vatandaşlarımıza mağdur olmaması için yardımcı oluyor "dedi.

Jandarmada ekipleri depremzede çocukları da yalnız bırakmazken aileler tahliye noktalarından jandarma ekiplerine kayıt yaprak Adana'dan ayrılıyor.
Bilal Şahin " Deprem olduğundan beri gerek Jandarmamız gerek AFAD olsun devletin tüm kurumları burada bizim hizmetimizde. Ben devletimiz ile gurur duyuyorum. Allah devletimize Cumhurbaşkanına zeval vermesin" diyerek yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

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