Video Yaşam Depremzedeler o anları anlattı: "Biz burada baraj yok diye bağırdık! 'Annem kalp krizi geçirdi'" | Video
Depremzedeler o anları anlattı:

Depremzedeler o anları anlattı: "Biz burada baraj yok diye bağırdık! 'Annem kalp krizi geçirdi'" | Video

13.02.2023 | 15:50

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin üzerinden 7 gün geçti. Toplam 10 ilimizde ağır hasarlara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden sabah.com.tr ekibi, hem depremzedelerle hem arama kurtarma görevlileriyle görüşmeye devam ediyor. Muhabirimiz Onur Şahanoğlu, Hatay'daki depremzedelere 'Hatay'da baraj patladı' yalanını ve oluşan kaosu sordu. Depremzedelerden çarpıcı cevaplar geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

7 yaşındaki Hivay, 177’nci saatte kurtarıldı | Video 01:01
7 yaşındaki Hivay, 177'nci saatte kurtarıldı | Video 13.02.2023 | 15:52
Depremzedeler o anları anlattı: Biz burada baraj yok diye bağırdık! ’Annem kalp krizi geçirdi’ | Video 01:54
Depremzedeler o anları anlattı: "Biz burada baraj yok diye bağırdık! 'Annem kalp krizi geçirdi'" | Video 13.02.2023 | 15:50
Adana’da duygusal buluşma! Enkazdan çıkan baba ile kızı, 8 gün sonra kavuştu | Video 01:26
Adana'da duygusal buluşma! Enkazdan çıkan baba ile kızı, 8 gün sonra kavuştu | Video 13.02.2023 | 15:49
Çinli arama kurtarma ekibinden enkaz altından cansız çıkardıkları depremzedeye son veda | Video 00:35
Çinli arama kurtarma ekibinden enkaz altından cansız çıkardıkları depremzedeye son veda | Video 13.02.2023 | 14:44
Adana’da 60’tan fazla kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anı görüntülendi | Video 01:11
Adana'da 60’tan fazla kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anı görüntülendi | Video 13.02.2023 | 14:44
Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi | Video 01:03
Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi | Video 13.02.2023 | 14:44
Enkaz altındaki Taha Duymaz’ın son durumu ne? Ablası ve abisi iddialara isyan etti: Acımızı yaşayamıyoruz | Video 00:15
Enkaz altındaki Taha Duymaz’ın son durumu ne? Ablası ve abisi iddialara isyan etti: "Acımızı yaşayamıyoruz" | Video 13.02.2023 | 14:38
CZN Burak, Taha Duymaz yaşıyor mu? diye soran takipçilerine böyle cevap verdi: Lütfen biraz anlayış... | Video 00:27
CZN Burak, Taha Duymaz yaşıyor mu? diye soran takipçilerine böyle cevap verdi: "Lütfen biraz anlayış..." | Video 13.02.2023 | 14:54
Depremin 178. saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz enkazdan sağ çıkarıldı | Video 01:08
Depremin 178. saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz enkazdan sağ çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 14:27
Depremzede annenin bebeğini ilk kez kucağına alması duygulandırdı | Video 03:31
Depremzede annenin bebeğini ilk kez kucağına alması duygulandırdı | Video 13.02.2023 | 14:20
Kahramanmaraş’ta cezaevinden firar etti, Amasya’da yakalandı | Video 01:04
Kahramanmaraş'ta cezaevinden firar etti, Amasya’da yakalandı | Video 13.02.2023 | 13:59
163 saatin ardından gelen mutluluk objektiflere böyle yansıdı 00:37
163 saatin ardından gelen mutluluk objektiflere böyle yansıdı 13.02.2023 | 13:14
178. saatte Hatay’da yine bir mucize! Derya Akdoğan böyle kurtarıldı | Video 03:23
178. saatte Hatay'da yine bir mucize! Derya Akdoğan böyle kurtarıldı | Video 13.02.2023 | 13:36
178 saat sonra bir mucize daha! 4 yaşındaki Miray böyle kurtarıldı | Video 02:15
178 saat sonra bir mucize daha! 4 yaşındaki Miray böyle kurtarıldı | Video 13.02.2023 | 13:09
Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta son durum böyle görüntülendi | Video 01:11
Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum böyle görüntülendi | Video 13.02.2023 | 12:28
Depremin 8’inci gününde harabeye dönen Hatay’daki yıkım havadan görüntülendi | Video 03:17
Depremin 8’inci gününde harabeye dönen Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi | Video 13.02.2023 | 12:34
Mehmetçik deprem bölgesinde çadır kurma çalışmalarını sürdürüyor | Video 00:54
Mehmetçik deprem bölgesinde çadır kurma çalışmalarını sürdürüyor | Video 13.02.2023 | 12:28
177. saatte yeni mucize! Baba ve oğlu enkazdan sağ çıkarıldı | Video 01:56
177. saatte yeni mucize! Baba ve oğlu enkazdan sağ çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 12:38
Avcılar’da korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi! | Video 09:02
Avcılar'da korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi! | Video 13.02.2023 | 12:20
Viranşehir’in adı Doğanşehir olmuştu: Depremle viran hale geldi... | Video 05:13
Viranşehir'in adı Doğanşehir olmuştu: Depremle viran hale geldi... | Video 13.02.2023 | 12:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA