Depremzedeler o anları anlattı: "Biz burada baraj yok diye bağırdık! 'Annem kalp krizi geçirdi'" | Video

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin üzerinden 7 gün geçti. Toplam 10 ilimizde ağır hasarlara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden sabah.com.tr ekibi, hem depremzedelerle hem arama kurtarma görevlileriyle görüşmeye devam ediyor. Muhabirimiz Onur Şahanoğlu, Hatay'daki depremzedelere 'Hatay'da baraj patladı' yalanını ve oluşan kaosu sordu. Depremzedelerden çarpıcı cevaplar geldi.