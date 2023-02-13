Depremzedeler o anları anlattı: "Biz burada baraj yok diye bağırdık! 'Annem kalp krizi geçirdi'" | Video
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin üzerinden 7 gün geçti. Toplam 10 ilimizde ağır hasarlara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden sabah.com.tr ekibi, hem depremzedelerle hem arama kurtarma görevlileriyle görüşmeye devam ediyor. Muhabirimiz Onur Şahanoğlu, Hatay'daki depremzedelere 'Hatay'da baraj patladı' yalanını ve oluşan kaosu sordu. Depremzedelerden çarpıcı cevaplar geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
7 yaşındaki Hivay, 177'nci saatte kurtarıldı | Video 13.02.2023 | 15:52
01:54
01:26
00:35
01:11
01:03
Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi | Video 13.02.2023 | 14:44
00:15
00:27
01:08
03:31
Depremzede annenin bebeğini ilk kez kucağına alması duygulandırdı | Video 13.02.2023 | 14:20
01:04
Kahramanmaraş'ta cezaevinden firar etti, Amasya’da yakalandı | Video 13.02.2023 | 13:59
00:37
163 saatin ardından gelen mutluluk objektiflere böyle yansıdı 13.02.2023 | 13:14
03:23
178. saatte Hatay'da yine bir mucize! Derya Akdoğan böyle kurtarıldı | Video 13.02.2023 | 13:36
02:15
178 saat sonra bir mucize daha! 4 yaşındaki Miray böyle kurtarıldı | Video 13.02.2023 | 13:09
01:11
Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum böyle görüntülendi | Video 13.02.2023 | 12:28
03:17
00:54
Mehmetçik deprem bölgesinde çadır kurma çalışmalarını sürdürüyor | Video 13.02.2023 | 12:28
01:56
177. saatte yeni mucize! Baba ve oğlu enkazdan sağ çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 12:38
09:02
Avcılar'da korkutan görüntü: Deniz metrelerce çekildi! | Video 13.02.2023 | 12:20
05:13
Viranşehir'in adı Doğanşehir olmuştu: Depremle viran hale geldi... | Video 13.02.2023 | 12:25