Depremzedelere günlük 500 ton odun desteği | Video
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nde depremzedelere günlük 500 ton odun desteği sağlanıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, depremzede vatandaşların yakacak odun ihtiyacı karşılanıyor. İki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş'ta günlük 500 ton odun depremzede vatandaşlara dağıtılıyor. Çadır kentlerde yaşayan vatandaşlar, odun almak için araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Araçlarına odunları yükleyen vatandaşlar, çadırlarının yolunu tutuyor. Odun dağıtım merkezine günlük 3 bin araç giriş çıkış yapıyor.
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