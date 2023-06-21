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Depremzedelere sahte konteyner ve ev satışı yapan dolandırıcılar yakalandı | Video

Depremzedelere sahte konteyner ve ev satışı yapan dolandırıcılar yakalandı | Video

21.06.2023 | 15:13

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, internette sahte konteyner ev satışı yaparak 600’e yakın depremzedeyi dolandıran ve 5 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcıları yakaladı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında Nevşehir'in Merkeze bağlı Çardak köyüne yerleşen Depremzede Ahmet Kabaandıç yıkılan evinin yerine konteyner satın almak istedi.

Sahte internet sitelerinin sayfasında gördüğü ilan üzerine harekete geçti ve konteyner almak için şahıslarla pazarlık yaptı. Dolandırıcılar 80-100 bin lira değerindeki konteyneri Ahmet Kabaandıç'a 55 bin liraya sattı. Depremzedenin güvenini kazanmak için ön ödeme olarak 15 bin lira isteyerek, kalan kısmın teslimattan sonra yatırılmasını istediler. Satın aldığı konteyner bir türlü gelmeyince dolandırıldığını anlayan Ahmet Kabaandıç Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne giderek şikâyetçi oldu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte internet ilanları ile depremzede vatandaşları dolandıkları iddiası ile şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Depremde evleri yıkılan ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteynır ev almak isteyen depremzede vatandaşların internet siteleri üzerinden konteynır ev satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 6 kişiye yönelik Nevşehir merkezli İstanbul, Kocaeli, İzmir, Denizli ve Antalya İllerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli kişilerin dolandırıcılık yapmak için Kocaeli ilinde paravan bir ofis kiraladıklarını belirleyen polis ekipleri ofiste adli arama yaptı. Ofiste yapılan aramada çok sayıda dolandırıcılıkta kullanılan dijital materyalin yanı sıra bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Dolandırıcılıktan elde ettiği parayla Antalya'da lüks otelde tatil yaptığı tespit edilen joker kod adlı E.U.C kaldığı otelde suçüstü yakalandı.
Siber polisinin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yakaladığı şüphelilerin yaklaşık 600 kişiyi dolandırdığı ve 5 milyon liradan fazla para elde ettikleri ve çok sayıda depremzedeyi dolandırdıkları belirlendi.

6 şüpheliden 3'ünün daha önce bazı GSM şirketlerine ait çağrı merkezinde çalıştıkları, bir kişinin ise dolandırdıkları paralarla kripto para ticareti yaptığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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