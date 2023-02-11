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Depremzedeleri telefonla arayarak dolandıran 2’si kadın 6 kişi operasyonla yakalandı

Depremzedeleri telefonla arayarak dolandıran 2’si kadın 6 kişi operasyonla yakalandı

11.02.2023 | 13:50

Depremzedeleri telefonla arayıp yardım gönderme bahanesiyle dolandıran 2’si kadın toplam 6 kişi operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların çeşitli numaralardan aranarak dolandırıldığı yönünde çok sayıda ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler, ilk olarak bankalarla iletişime geçerek deprem bölgesindeki para trafiğini kontrol etmelerini istedi. Kısa süre sonra banka görevlileri şüpheli bir para transferine rastladı ve polise bilgi verdi. Gaziantep'te yaşayan depremzede Nedim A.'nın hesabından İstanbul'da yaşayan bir başka kişinin hesabına 37 bin TL gönderildiğinin belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti.


Yardım yalanıyla depremzedenin 37 bin TL'si dolandırıldı
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı ekip kurarak yoğun ve titiz bir çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu, geçtiğimiz perşembe günü kendisini GSM operatörü temsilcisi olarak tanıtan bir kişinin, depremzede Nedim A.'yı arayarak yardımda bulunacağını söylediği ve Nedim A.'dan kart bilgilerini istedikten sonra hesaba ulaşıp 37 bin TL'sini dolandırdığı ortaya çıktı.


Operasyonla 2'si kadın 6 kişi yakalandı
Ekipler, dolandırıcının banka hesabı üzerinden adres bilgilerine ulaştı ve Beykoz'daki lüks bir villaya operasyon düzenledi. Yusuf E., Bedirhan K., Türkan B., Helin Y., Erkan A. ve Tahir Y. isimli şüpheliler bu adreste kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin kullandıkları bilgisayarlarda yapılan ilk incelemede, deprem bölgesinde yaşayan kişilere ait on binlerce iletişim bilgisinin bulunduğu görüldü. Villadaki çok sayıda telefon, bilgisayar, GSM hattı ve bir adet tabancaya el konuldu. Öte yandan, şüphelilerin Nedim A.'dan dolandırdıkları 37 bin TL de sahibine iade edildi. İkisi kadın toplam 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Deprem bölgesindeki vatandaşları arayarak dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, dolandırıcılar başka depremzedelere ulaşmadan adalete teslim edilmiş oldu.

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