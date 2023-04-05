Depremzedelerin evlerine dadanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 05.04.2023 | 16:33 Gaziantep'te, deprem nedeniyle boşaltılan bina ve bina garajında hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanan şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremzede vatandaşların ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle giremediği evlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Sarıgüllük Mahallesi'nde deprem nedeniyle ağır hasarlı olduğu için boşaltılan binadaki evlerde hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahısların, hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.Yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.