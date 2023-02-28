Depremzedelerin yardımına koşan AFAD gönüllüsü Tuncay: "Duygusal anlar yaşadık" | Video

Kahramanmaraş depreminde arkadaşlarıyla birlikte görev yapan AFAD gönüllüsü Özgür Tuncay, "Onlardan hatıra olarak imzasını aldım. Üzüntülü bir hayattan eğlenceli bir hayata çevirmek için bütün gayretimizle uğraştık. Duygusal anlar yaşadık, çok mutlulardı" dedi.