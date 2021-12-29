Video Yaşam Dere taştı, mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı | Video
Dere taştı, mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı | Video

Dere taştı, mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı | Video

29.12.2021 | 08:45

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı.

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