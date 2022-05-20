Video Yaşam Derede ördek yakalayan su samuru böyle görüntülendi | Video
Derede ördek yakalayan su samuru böyle görüntülendi | Video

Derede ördek yakalayan su samuru böyle görüntülendi | Video

20.05.2022 | 12:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Suriye sınırında DEAŞ operasyonu | Video 01:23
Suriye sınırında DEAŞ operasyonu | Video 20.05.2022 | 12:25
100 milyon TL’lik vurgunda gözaltı sayısı 6’ya yükseldi | Video 01:32
100 milyon TL'lik vurgunda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi | Video 20.05.2022 | 12:25
Okul müdürünün engelli memura tokat attığı anlar kamerada | Video 03:29
Okul müdürünün engelli memura tokat attığı anlar kamerada | Video 20.05.2022 | 12:25
Yardım isteyip dolandırdılar! Kameralara böyle yansıdı | Video 01:43
Yardım isteyip dolandırdılar! Kameralara böyle yansıdı | Video 20.05.2022 | 12:43
Fethiye’de nesli tehlikede olan dev kirpi görüntülendi | Video 00:36
Fethiye’de nesli tehlikede olan dev kirpi görüntülendi | Video 20.05.2022 | 12:51
Derede ördek yakalayan su samuru böyle görüntülendi | Video 02:43
Derede ördek yakalayan su samuru böyle görüntülendi | Video 20.05.2022 | 12:25
Oyun parkında korkutan anlar: Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu | Video 01:24
Oyun parkında korkutan anlar: Küçük kız trambolinde zıplarken halat koptu | Video 20.05.2022 | 11:11
Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu | Video 01:33
Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu | Video 20.05.2022 | 11:46
Bu kadarına pes! Uyuşturucu yetiştirmek için böbreğini sattı | Video 02:42
Bu kadarına pes! Uyuşturucu yetiştirmek için böbreğini sattı | Video 20.05.2022 | 11:43
Anaokulu öğrencisi dehşeti yaşadı: Köpeğin saldırdığı çocuğun yüzüne 11 dikiş atıldı | Video 02:24
Anaokulu öğrencisi dehşeti yaşadı: Köpeğin saldırdığı çocuğun yüzüne 11 dikiş atıldı | Video 20.05.2022 | 11:35
Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 49 kişi gözaltına alındı | Video 01:32
Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 49 kişi gözaltına alındı | Video 20.05.2022 | 11:35
Kayıp kediyi mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı | Video 03:23
Kayıp kediyi mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı | Video 20.05.2022 | 10:56
Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs yayaya çarptı | Video 01:03
Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs yayaya çarptı | Video 20.05.2022 | 10:58
Uyuşturucu baskınında EYP ele geçirildi | Video 01:21
Uyuşturucu baskınında EYP ele geçirildi | Video 20.05.2022 | 10:56
Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada | Video 01:03
Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada | Video 20.05.2022 | 10:50
Define ararken katil oldular, 25’er yıl hapse mahkum oldular | Video 05:17
Define ararken katil oldular, 25'er yıl hapse mahkum oldular | Video 20.05.2022 | 10:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 12:07
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 20.05.2022 | 10:24
Sahte savcıdan telefon vurgunu: 83 yaşındaki adamdan 1.2 milyon aldılar | Video 00:40
Sahte savcıdan telefon vurgunu: 83 yaşındaki adamdan 1.2 milyon aldılar | Video 20.05.2022 | 10:20
Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi | Video 00:36
Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi | Video 20.05.2022 | 10:04
Hasta taşıyan ambulans dolmuşla çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:35
Hasta taşıyan ambulans dolmuşla çarpıştı: 2 yaralı | Video 20.05.2022 | 10:10

Zonguldak’ta Çaydamar Mahallesi'nde derede görülen su samuru görenleri şaşkına çevirdi. Derede bulunan ördeği boğan su samuru gözden kayboldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Zonguldak'ta Çaydamar Mahallesi'nde derede esnaf ve vatandaşlar tarafından fark edilen su samuru görenleri şaşkına çevirdi. Derede görülen su samuru ağzında ördeği boğarak öldürdü. Vatandaşlar tarafından amatör kamera ile çekilen görüntülerde su samurunun ağzında ördekle beraber dereden çıkmaya çalıştığı görüntüler saniye saniye görüntülendi.

Yaşanan olayı anlatan Akif Bayrak, "Arkadaşlarla burada dolaşıyorduk. Suda bir boğuşma olduğunu fark ettim. Çok fazla önemsemedim. Baya büyük olduğunu fark ettim meğerse su samuruymuş. Derede ördek vardı yemliyordu. Birden ördeği boğdu. Müdahale etmeye çalıştık ama iş işten geçti. Burada daha önce hiç su samuru görmemiştim. Su samuru ördekle beraber yukarı çıkmaya çalıştı çıkamadı. Sonra gözden kayboldu" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA